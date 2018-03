Koch reagiert „mit Befremden“ auf Schadenersatzforderung

Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch weist Schadenersatzansprüche seines früheren Arbeitgebers Bilfinger strikt zurück. Er reagierte am Dienstag „mit Befremden“ auf die Vorwürfe „gegen ganze Generationen von früheren Bilfinger-Vorständen“. Der CDU-Politiker sei sich keinerlei Schuld bewusst. Das Unternehmen habe über dreieinhalb Jahre hinweg keinen einzigen konkreten Vorwurf erhoben, so sein Sprecher. Koch führte den Mannheimer Industriedienstleister von 2011 bis 2014. Von Kochs Vorgänger und Nachfolger an der Bilfinger-Spitze, Herbert Bodner, lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Bilfinger verlangt Schadenersatz von früheren Vorständen. Allen Vorstandsmitgliedern, die zwischen 2006 und 2015 amtierten, aber vor 2015 in das Gremium eintraten, werden Pflichtverletzungen vorgeworfen, wie es am Dienstag in Mannheim in einer Pflichtmitteilung an die Börse hieß. Die fraglichen Vorgänge fielen in die Amtszeit von Bodner (1999 bis 2011 sowie 2014/15) und Koch.

Ad-Hoc-Mitteilung