Seit 2008 konnte sich Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) etwas auf seine Fahne heften, das 36 Jahre zuvor keine andere Landesregierung in Stuttgart hinbekommen hat: Das Land gibt im Haushalt nur so viel Geld aus, wie es auch einnimmt.

Dass dieses hehre Ziel angesichts der dramatischen Einbrüche der Steuereinnahmen in Folge der Wirtschaftskrise nicht zu halten ist, war allen landespolitischen Akteuren seit Wochen klar. Ausgesprochen hat es dennoch niemand, denn vor allem im Regierungslager wollten sich viele lieber über die Bundestagswahl am 27. September retten, bevor die unangenehme Wahrheit verbreitet wird. Nun versucht man das Beste aus der Lage zu machen. So stellt der Generalsekretär der Südwest-CDU, Thomas Strobl, fest: „Die Realitäten sind vor und nach der Wahl die gleichen.“

Gleichwohl dürfte es den CDU-Strategen nicht gleichgültig sein, dass zumindest vorübergehend ein wesentliches Markenzeichen Oettingers erstmal futsch ist. Aber auch die FDP hatte sich lange Zeit damit geschmückt, der CDU den Einstieg in die Nullverschuldung und eine entsprechende Regelung in der Landeshaushaltsordnung abgerungen zu haben, in der eine Schuldengrenze festgeschrieben wurde. Entsprechend schwer tut sich der neue FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Hans-Ulrich Rülke, die vorübergehende Kehrtwende in der Finanzpolitik zu erklären.

Aus Sicht der Opposition ist die Lage ohnehin noch viel gravierender. Die SPD fordert schon seit längerem, Stächele solle die Karten auf den Tisch legen. Und die Grünen weisen darauf hin, dass zu den Altschulden des Landes am Kreditmarkt von 41,7 Milliarden Euro auch noch die Kapitalspritze für die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) von rund zwei Milliarden Euro hinzugerechnet werden müsste. Allerdings lautet das Gegenargument aus der Regierung: Die Aufstockung des LBBW-Eigenkapitals wird über „gute Schulden“ finanziert, weil daraus dem Land unter dem Strich ein Gewinn erwachse.

Die Opposition listet aber auch noch weitere Haushaltsrisiken auf. Dazu zählen die Landesbürgschaften, die die CDU/FDP-Regierung kräftig auf 1,2 Milliarden Euro aufgestockt hatte, um die Unternehmen im Südwesten vor den Folgen der Wirtschaftskrise und der damit verbundenen Kreditklemme bei den Banken zu schützen. Auch weiß niemand so genau, welche Lasten das Land in Folge seiner Garantie für riskante Wertpapiere in Höhe von 12,7 Milliarden Euro der Landesbank LBBW noch tragen muss. Spätestens bei der Aufstellung des Doppelhaushalts 2010/11 Ende dieses Jahres wird von der Koalition eine ungeschminkte Darstellung der Finanzlage des Landes erwartet. (lsw)