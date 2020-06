Eigentlich will Thilo Brötz am Samstag nur in Ruhe einen Imbiss auf dem Schlemmermarkt genießen, als er Hilferufe hört. Ohne lange zu überlegen, rennt er hinter einem Mann her, der eine Kasse gestohlen hat. Verkäuferin Melanie Dent hat ihn und einen weiteren Helfer nach dem ersten Schock per Facebook-Aufruf gesucht und gefunden.

„Ich stand an einem Bistrotisch in Höhe des Rathauses, als ich gemerkt habe, wie eine Gestalt an mir vorbeihuscht“, erinnert sich Thilo Brötz.