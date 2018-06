Generalleutnant Jürgen Knappe hat am Mittwoch die Führung des Multinationalen Kommandos Operative Führung in Ulm übernommen. Der 60-Jährige sei zuletzt Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben in Berlin gewesen, teilte die Bundeswehr mit.

Das Kommando in Ulm ist nach Angaben der Bundeswehr eine aus mehreren Nationen besetzte Dienststelle der Streitkräftebasis. Es ist darauf ausgerichtet, im Auftrag der Vereinten Nationen, der Nato oder der Europäischen Union die Führung weltweiter Krisenmanagementeinsätze zu übernehmen.

Knappe übernimmt die Leitung der Wilhemsburg-Kaserne von Generalleutnant Richard Roßmanith, der mit einem Großen Zapfenstreich in den Ruhestand verabschiedet wurde. Er gehe nach 44 Jahren Dienstzeit mit durchaus gemischten Gefühlen, sagte Roßmanith. Soldat zu sein sei kein Beruf wie jeder andere. „Das bleibt nicht ohne Prägung.“

Der Wechsel an der Spitze des Standortes liegt wenige Monate vor einem wichtigen Termin für den Ulmer Bundeswehrstandort: Das Streitkräftekommando nimmt im Mai an der Nato-Stabsübung „Trident Jaguar“ im Nato-Trainingszentrum im norwegischen Stavanger teil.

Sie ist die letzte Probe für das Multinationale Kommando vor einer geplanten Zertifizierung durch die Nato für die Führung von Kampfeinsätzen. Das sei eine besondere Herausforderung, auf die der Standort aber gut vorbereitet sei, sagte Knappe.

