Seine Notdurft wurde für ihn zum echten Notfall: Ein 33-Jähriger ist beim Pinkeln von einem Felsen bei Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann habe in der Nacht zum Sonntag am Albtrauf mit Freunden gefeiert, teilte die Polizei mit. Als er austreten musste, entfernte er sich von der Gruppe. In der Dunkelheit übersah er allerdings die Bergkante, stürzte zehn Meter in die Tiefe und kam auf einem Felsvorsprung auf. Die Bergwacht Lenningen sowie zwei Feuerwehren konnten den Mann aus seiner Notlage retten. (lsw)