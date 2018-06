Die Familie von US-Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat für die deutschen Fußballfans eine besondere Leckerei im Angebot: Am Tag nach dem fulminanten WM-Halbfinalsieg Deutschlands über Brasilien bot die Bäckerei seines Bruders Horst in Stuttgart Gebäckstücke in Form von Fußballtrikots an - mit schwarz-rot-goldenen Streuseln und dem Ergebnis „7:1“ auf der Brust.