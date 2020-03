Klinikverbund Südwest verlängert Coronavirus-Maßnahmen

Der Klinikverbund Südwest verlängert seine Schutzmaßnahmen wegen der Coronavirus-Pandemie bis zum 1. Juni. Dazu gehöre auch das Verschieben aller nicht zwingend notwendigen Eingriffe und Sprechstunden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Der Klinikverbund Südwest betreibt Krankenhäuser in Böblingen, Calw, Herrenberg, Leonberg, Nagold und Sindelfingen.

Auch das Besuchsverbot werde noch einmal ausgeweitet. Zum Schutz der Mütter und ihrer Neugeborenen sowie des Pflegepersonals vor einer Ansteckung gelte das Besuchsverbot auf den Wochenstationen in Böblingen, Leonberg, Herrenberg und Calw nun für alle, also auch für Väter. Die Anwesenheit der Väter bei der Geburt im Kreißsaal sei nach derzeitigem Stand jedoch weiter möglich. Voraussetzung sei, dass der Vater gesund ist und keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatte.

Mitteilung des Klinikverbunds