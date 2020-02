Klinikpatientin bekommt falsches Medikament und stirbt

Von Schwäbische Zeitung

Ein 36-Jähriger ist am Sonntagabend in seiner Wohnung in der Schubertstraße durch die Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte er mit einer Armbrust auf seine Wohnungstüre geschossen und die Beamten bedroht.

Gegen 20.15 Uhr verständigte laut Polizeibericht ein 58-jähriger Zeuge die Polizei, da sein Nachbar der ersten Wahrnehmung nach lange Nägel von innen durch die eigene Wohnungstüre schlug. Hierbei handelte es sich, wie die Polizei später feststellte, um Armbrustpfeile.