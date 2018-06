Kliniken und Pflegeheime haben größte Personalengpässe

Von Schwäbische Zeitung und Günter Peitz

Hundert und mehr Alpinisten und solche, die sich dafür halten, aber besser im Tal geblieben wären, kämpfen sich gewöhnlich an Spitzentagen steil hinauf bis zum Gipfel des schönsten und am meisten fotografierten Berges der Schweiz. Doch am 14. Juli 2015 herrscht am Matterhorn oberhalb von Zermatt in den Walliser Alpen Stille, Totenstille. Alle Grate und Routen auf der Schweizer und der Italienischen Seite des 4478 Meter aufragenden unverwechselbaren Berges bleiben an diesem denkwürdigen Tag geschlossen.