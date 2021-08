Klinik-Nachtschicht - Zehn Stunden Verantwortung über Leben und Tod

Gedimmtes Licht, gedämpfte Stimmen: In der nächtlichen Stille der Intensivstation klingt das Stöhnen des Patienten in Zimmer A2 umso lauter. Seine transplantierte Lunge hat sich entzündet und er steht heute Nacht unter der Obhut von Elke Koch, Fachkrankenschwester an der Anästhesiologischen Intensivstation der Uniklinik Freiburg.

Ein Ruck bei jedem Einatmen

Der Patient ist 51 Jahre alt. Bei jedem Einatmen geht ein Ruck durch seinen Körper, beim Ausatmen entweicht ihm das Stöhnen. Eine Maschine unterstützt ihn beim Atmen, doch die Maske sei unbequem, sagt Koch. Es ist 22.00 Uhr - und die 50-Jährige verschafft sich einen Überblick über den Zustand des Kranken.

Sie legt ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn und hört seine Lunge ab. Mit einer Taschenlampe läuft Koch durch das dunkle Zimmer und schaut sich an, welche Infusionen er bekommt. "Wenn's mal schnell gehen muss, muss man genau wissen, welche Zuleitungen man hat."

Vor jedem Dienst konzentriere ich mich und mache mir bewusst, welche Auswirkungen unser Handeln haben kann.

Koch arbeitet seit 1993 als Krankenpflegekraft an der Uniklinik Freiburg. Ab und an muss sie nachts arbeiten; ihre Schicht geht dann von 21.30 Uhr bis 7.15 Uhr. "Vor jedem Dienst konzentriere ich mich und mache mir bewusst, welche Auswirkungen unser Handeln haben kann."

Der Alltag fordert körperlich und mental

Auf der Anästhesiologischen Intensivstation werden Patienten mit den unterschiedlichsten gesundheitlichen Problemen behandelt: Heute liegen hier etwa eine Frau, die nach einem Sturz vom Pferd unter einem Nieren- und Leberriss leidet, und eine Frau mit Brustkrebs. Der Alltag sei herausfordernd, sagt Koch: körperlich und mental. Hier erhalten die Patienten möglichst keine Beruhigungsmittel. Das erschwere die Arbeit der Pflege, denn wache Patienten hätten Wünsche.

Heute Nacht wird Koch ständig auf Warntöne wegen des instabilen Blutdrucks des Patienten reagieren müssen. Sie wird eine Patientin drehen, die Station aufräumen und stets dokumentieren, was sie tut.

Entweder schaffen sie es dann, oder der Zeitpunkt, an dem sie sterben müssen, ist erreicht. Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand.

"Man muss auf jeden Fall Menschen mögen", sagt Koch über die Anforderungen des Jobs. Multitasking müsse man können und eine gewisse Gelassenheit mitbringen. An den Tod gewöhne man sich etwas. "Wir geben unser Bestes für die Patienten", sagte sie sich. "Und entweder schaffen sie es dann, oder der Zeitpunkt, an dem sie sterben müssen, ist erreicht. Das liegt dann nicht mehr in unserer Hand."

Schreckliches und schönes sind oft nahe beieinander

Doch auch sie hat an manchen Erlebnissen zu knabbern. Da sei etwa die Mutter gewesen, die nach Not-Kaiserschnitt und Hirnblutung starb und ihr Kind nie sah. Es passiere aber auch Schönes, etwa wenn es Patienten plötzlich besser gehe, für die man kaum noch Hoffnung gehabt habe. Sie selbst hat sich vorgenommen, nie stark übergewichtig zu werden, alles zu tun, um keinen Diabetes oder Bluthochdruck zu bekommen. "Wenn ich sehe, was manche für einen Raubbau an ihrem Körper betreiben, dann wird es mir schon elend."

Um Mitternacht ist für den Patienten auf Zimmer A2 die Zeit mit der unbequemen Maske vorbei. Koch nimmt sie ab und bleibt eine Weile bei ihm, um seinen Blutdruck zu überwachen. Das Stöhnen hat aufgehört, der Mann scheint ruhig zu schlafen. Koch dagegen wird wach bleiben und erst in etwas mehr als sieben Stunden zu Bett gehen können.