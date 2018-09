Klinik bekämpft erstmals Krebs erfolgreich mit neuer Methode

Sie hatte keine Schmerzen – aber ihre Haut und ihre Augen wiesen eine starke Gelbfärbung auf. Mit Verdacht auf Gallensteine wies der Hausarzt Margarete Kübler (Name geändert), 73 Jahre alt, deshalb ins Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus ein. Hier wurde schließlich ein Cholangiokarzinom, ein bösartiger Tumor im Gallengang, diagnostiziert, der so groß war, dass er bereits den ungestörten Fluss der Galle behinderte.

Galle ist eine zähe Körperflüssigkeit, die in der Leber produziert, in der Gallenblase zwischengespeichert und zu den Mahlzeiten in den Zwölffingerdarm ausgeschüttet wird. Auf ihrem Weg durchläuft sie ein Gangsystem - die Gallenwege.

Tumor breitete sich in die Leber aus

Bei Margarete Kübler breitete sich der Tumor entlang der Gallenwege bereits weit in beide Seiten der Leber aus – zu weit, um ihn chirurgisch entfernen zu können. Und für eine strapaziöse Chemotherapie war die Patientin zu schwach. Prof. Jörg G. Albert, Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Endokrinologie, und sein Team im Robert-Bosch-Krankenhaus entschieden sich deshalb erstmals für den Einsatz der sogenannten photodynamischen Therapie.

Erst seit Kurzem zugelassene Methode

Diese Methode ist erst seit Kurzem in Deutschland zur Behandlung von Gallengangstumoren zugelassen.

Für die so genannte photodynamischen Therapie bekommt der Patient über die Vene eine Substanz gespritzt, die die Zellen im Körper extrem lichtempfindlich werden lässt. Dadurch können die kranken Zellen zielgenau im Gallengang mit Laserlicht in niedriger Wellenlänge bestrahlt werden. Wie bei einem Sonnenbrand zerstört das Licht das kranke Gewebe: Die Tumorzellen verbrennen und sterben ab.

Schonender als Chemotherapie

„Damit ist die photodynamische Therapie deutlich schonender als eine Chemotherapie, die immer auch gesunde Zellen zerstört“, betont Prof. Albert und nennt einen weiteren Vorteil: „Da die Krankheit meist erst spät erkannt wird – ein Gallengangstumor verursacht im Anfangsstadium keinerlei Schmerzen oder Beschwerden –, sind die Heilungschancen nur begrenzt." Durch die photodynamische Therapie könne die Lebensqualität der Patienten erhalten oder signifikant verbessert, ihr Leben verlängert werden.

Zwei Wochen Schutz vor der Sonne

Und Margarete Kübler? Sie hat den rund anderthalb Stunden dauernden Eingriff sehr gut überstanden. Die Galle kann wieder ungehindert fließen. Zwei Wochen noch lag sie in einem abgedunkelten Zimmer, musste sich vor der Sonne schützen, da auch ihre Hautzellen sehr lichtempfindlich waren und bei Sonneneinstrahlung sofort verbrannt wären. „Mir geht es sehr gut“, sagt die Patientin. „Während des Eingriffs habe ich lediglich ein leichtes Schlafmittel bekommen. Und weil die Therapie keine Schmerzen verursachte, konnte ich kurze Zeit später auch schon wieder aufstehen.“

Sie lächelt: „Das freut auch meinen Hund, mit dem ich nun wieder ausgiebige Spaziergänge unternehmen kann.“

