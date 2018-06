Klingbeil: „Handlungsfähigkeit der Behörde ist deutlich geschwächt“

Mehr Stellen für seine Behörde und endlich eine Regelung für seine Nachfolge – das wünscht sich der scheidende Landesdatenschutzbeauftragte Jörg Klingbeil im Gespräch mit Katja Korf.

Derzeit laufen die Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU. Der CDU-Landeschef Thomas Strobl hat gesagt, bei der Inneren Sicherheit habe es „respektable Einigungen“ gegeben, etwa bei Themen wie Online-Durchsuchungen und Vorratsdatenspeicherung. Da wird der Datenschutzbeauftragte sicher hellhörig, oder?

Ich kenne die Details ja noch nicht, sondern nur entsprechende Medienberichte. Wenn man das so liest, kann man da als Datenschützer nur misstrauisch werden. Am kommenden Montag soll ja der Koalitionsvertrag vorgestellt werden, das werde ich mir dann im Netz mal anschauen. Auch deshalb ist es schade, dass es noch keinen Nachfolger für mich gibt. Der könnte dann angemessen reagieren.

Woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Das ist schwer zu sagen. Die Landesregierung wusste seit Sommer 2015, wann ich in Ruhestand gehe. Man hätte bis Februar die Nachfolge regeln müssen. Das ist leider versäumt worden. Ob das Rücksichtnahme war auf politische Etikette, um einer neuen Regierung nicht vorzugreifen, weiß ich nicht. Ich finde das schade.

Warum?

Ein Amtsinhaber kann anders agieren als sein Vertreter. Stellen Sie sich vor, der Koalitionsvertrag wird am Montag vorgestellt und man möchte sich dazu aus Datenschutz-Sicht äußern. Der Effekt ist natürlich nicht so groß, wenn es da nur Äußerungen eines leitenden Beamten gibt statt des Behördenchefs. Außerdem muss man jetzt auch politisch aktiv werden: Der Landeshaushalt wird bald aufgestellt, da gilt es, seine Wünsche einzubringen. Die Behörde ist durch die zeitweise Nichtbesetzung meiner Stelle jedenfalls in ihrer Handlungsfähigkeit deutlich geschwächt.

Ist das ein Ausdruck davon, dass die Landesregierung Datenschutz nicht ernst nimmt?

Es könnte Ausdruck davon sein, dass man das Thema hinter anderen zurückgestellt hat.

Wie wichtig war der grün-roten Landesregierung der Datenschutz?

In den vergangenen fünf Jahren gab es zwar ein generelles und fraktionsübergreifendes Wohlwollen für den Datenschutz im Landtag. Ein vertieftes fachliches Interesse der Ministerien daran, selbst etwas in dieser Hinsicht neu zu gestalten oder Dinge aus Datenschutzgründen neu zu regeln, habe ich eher nicht wahrgenommen. Da war kein großer Unterschied zu den Vorgängerregierungen zu spüren. Das Gesamtinteresse, etwas besonders datenschutzfreundlich zu regeln, war etwa im Innenministerium nicht stark ausgeprägt – egal, welcher Partei der jeweilige Minister in den vergangenen Jahren angehörte.

Was hätte besser laufen können?

Im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD von 2011 standen zwei wichtige Vorhaben: Wir sollten die Zuständigkeit für Bußgeldverfahren bei datenschutzrechtlichen Verstößen bekommen und oberste Landesbehörde werden. Das hätte noch mehr Unabhängigkeit bedeutet. Beides ist leider nicht umgesetzt worden. Für Bußgeldverfahren ist weiterhin zentral das Regierungspräsidium Karlsruhe zuständig.

Was wünschen Sie sich mit Blick auf den Landeshaushalt?

Mit der europäischen Datenschutzreform kommen ganz neue Aufgaben auf uns zu. Wir sind dann zum Beispiel zuständig für Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg, egal wo sie international agieren. Sprich: Wenn es eine datenschutzrechtliche Beschwerde in einem Zweigwerk in Spanien gibt, müssen wir die – gegebenenfalls in Abstimmung mit den spanischen Kollegen – prüfen. Es wird neue Prüfverfahren auf Antrag von Unternehmen geben, es wird komplizierte fristgebundene Abstimmungsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene geben; das bedeutet alles erheblich mehr Arbeitsaufwand. Deshalb würde ich mir wünschen, dass es im Haushalt 2017 zehn neue Stellen in meiner Behörde gibt, darunter auch vier für Informatiker, weil die technischen Anforderungen ständig steigen.

Zur Person

Für das Amt vorgeschlagen wurde er noch von Ministerpräsident Günther Oettinger: Seit 2009 ist Jörg Klingbeil (Foto: dpa) baden-württembergischer Landesdatenschutzbeauftragter. Jetzt geht der Jurist, der zuvor unter anderem beim Verwaltungsgericht Stuttgart und im Landes-Wirtschaftsministerium tätig war, in den Ruhestand. (sz)