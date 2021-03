Klimowicz im EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft

Mateo Klimowicz vom VfB Stuttgart steht im Kader der deutschen U21-Fußballer für die Vorrunde der Europameisterschaft. Nationaltrainer Stefan Kuntz nominierte den in Argentinien geborenen Offensivspieler zum ersten Mal, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte. Aufgrund der Bundesliga-Karriere seines Vaters Diego Klimowicz hatte Mateo Klimowicz einige seiner ersten Lebensjahre in Deutschland verbracht und hier auch mit dem Fußballspielen begonnen.

Die Kuntz-Elf trifft bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien auf Ungarn (24. März), die Niederlande (27. März) und Rumänien (30. März). Das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr zweigeteilt. Ab kommender Woche findet die Vorrunde statt, die K.o.-Phase folgt vom 31. Mai bis 6. Juni. Die je zwei besten Teams der vier Vierergruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals.

