Klimawandel macht Schwetzinger Schlosspark zu schaffen

Der Klimawandel verschont auch die historischen Gärten in Deutschland nicht. Der Schwetzinger Schlosspark leidet besonders unter der veränderten Witterung. „Die Entwicklung im Schlossgarten zwingt uns jetzt, den Klimanotstand auszurufen. Das Kunstwerk Schlossgarten Schwetzingen ist massiv bedroht“, sagte Michael Hörrmann, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, am Mittwoch in der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis laut einem vorab verbreitetem Redetext. In der historischen Anlage kommen Bedingungen zusammen, die sie besonders anfällig für den Klimawandel machen - fehlendes Grundwasser und ungünstiger Untergrund.

Der Notstand gilt den alten Bäumen im Landschaftsgarten, den Kurfürst Carl Theodors Hofgärtner Friedrich Ludwig von Sckell in englischem Stil anlegte. Insbesondere die Buchen leiden unter den vielen trockenen Sommern und der Rekordtrockenheit 2018.

Infos zu Schloss Schwetzingen