Klimaschutz-Allianz von Ländern, Regionen und Kommunen

Im Kampf gegen die Erderwärmung müssen Staaten, Regionen und Kommunen an einem Strang ziehen - dieses Signal soll von der Heidelberger Klimakonferenz ausgehen. Vertreter von über 100 Staaten wollen diesen übergreifenden Ansatz zum Abschluss der zweitägigen Klimakonferenz „International Conference on Climate Action“ (ICCA2019) in einer Deklaration bestätigen. An diesem Donnerstag verabschieden sie die Eckpunkte der Erklärung. Diese Vorschläge werden Grundstein von Deutschlands Beitrag für den New Yorker UN-Klimagipfel im Herbst. Schwerpunkt für den deutschen Part wird nach weiteren Angaben des Bundesumweltministeriums die Rolle der Städte für den Klimaschutz sein.

Bislang arbeiten die Klimaschützer auf ihren jeweiligen Ebenen zusammen, entweder auf staatlichen, regionalen oder kommunalen. Neu ist die Verzahnung untereinander.

Am Mittwochabend waren rund 1000 vorwiegend junge Menschen friedlich durch die Universitätsstadt gezogen und hatten für Klimagerechtigkeit demonstriert. Dahinter steht der Gedanke, dass die armen Länder dieser Welt die Leidtragenden des Klimawandels sind, den die reichen Länder verursacht haben.

„ICCA 2019“ (International Conference on Climate Action)