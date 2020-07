Kleinwagen mit herausragender Kühltruhe auf der A8 unterwegs

Der Anblick ließ selbst die Polizisten fassungslos zurück: Mit offener Heckklappe und einer nahezu komplett aus dem Kleinwagen herausragenden Kühltruhe ist eine Frau im Kreis Böblingen über die Autobahn 8 gefahren. Die Ladung war nur mit dünnen Drahtseilen gesichert, wie die Polizei am Dienstag in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter mitteilte. Beamte hatten das Auto am Sonntag bei Magstadt kontrolliert, nachdem eine andere Autofahrerin das Fahrzeug gemeldet hatte. Weitere Details zu dem Vorfall waren zunächst nicht bekannt.

Facebook-Meldung Polizei Ludwigsburg