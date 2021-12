Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Fahrer in der Nacht mit einem Kleintransporter unterwegs. Auf der Höhe von Dettingen an der Iller (Landkreis Biberach) überschlug sich das Fahrzeug. Die Identität des Toten und die genaue Unfallursache waren zunächst noch ungeklärt.

