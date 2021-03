Kleintransporter fährt in Stauende auf A6: Fahrer stirbt

Der Fahrer eines Kleintransporters ist auf der Autobahn 6 bei Erlenbach (Kreis Heilbronn) auf einen Lastwagen aufgefahren und ums Leben gekommen. Kurz nach dem Weinsberger Kreuz übersah der Mann wohl ein Stauende, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kollision mit dem Sattelzug habe der 45-Jährige schwerste Verletzungen erlitten. Er starb noch an der Unfallstelle. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme am Freitagvormittag sperrte die Polizei zwei Fahrspuren. Nach etwa drei Stunden war die Autobahn 6 in Richtung Mannheim wieder frei.

© dpa-infocom, dpa:210326-99-984815/2

Mitteilung