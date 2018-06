Ein 81 Jahre alter Mann ist in Backnang (Rems-Murr-Kreis) beim Überqueren der Straße von einem Kleintransporter erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen überrollte der Wagen den Mann am Donnerstag ungebremst, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Rentner hatte am Morgen die Straße auf einem Fußgängerüberweg überquert, als es zu dem Unfall kam. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Warum der 83 Jahre alte Fahrer des Wagens nicht bremste, wurde zunächst noch ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

