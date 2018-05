Kleinlaster überrollt und tötet 65-Jährige mit Rollator

Ein Kleinlaster hat eine 65 Jahre alte Fußgängerin erfasst - die Frau starb bei dem Unfall vom Donnerstagabend in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kreuzte die Frau mit ihrem Rollator die Fahrbahn und wurde dabei von einem 52-Jährigen Fahrer eines kleineren Lastwagens erfasst. Einen Zebrastreifen gebe es dort nicht, sagte ein Polizeisprecher. Ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die B 27 für vier Stunden gesperrt werden.

Pressemeldung