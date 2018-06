Mit dem Werkzeug und ungewöhnlichem Spielzeug im Gepäck haben Polizisten in Kuppenheim (Landkreis Rastatt) ein kleines Mädchen aus einem Auto befreit. Die Mutter habe die Polizei gerufen, weil das Kleinkind sich mitsamt des Schlüssels im Auto eingeschlossen hatte, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die Polizisten brachen am Dienstag eine Scheibe ein und entriegelten das Fahrzeug. Mit einem improvisierten Luftballon, den ein Beamter aus einem Einweghandschuh aufpustete, ließ sich das Mädchen demnach schnell beruhigen. „Ein Polizist hat normalerweise kein Kinderspielzeug dabei“, sagte ein Sprecher. „Aber die Kollegen haben echte Kreativität bewiesen.“ Wie alt das Kind genau war, teilte die Polizei nicht mit.

