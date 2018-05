Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ist der Pilot der Maschine ums Leben gekommen. Das Flugzeug habe kurz nach dem Start Probleme bekommen und sei abgestürzt, sagte ein Polizeisprecher in Heilbronn der Deutschen Presse-Agentur. Das Flugzeug habe sofort Feuer gefangen. Der Pilot, der allein in der Maschine gewesen sei, sei verbrannt und habe nur noch tot aus dem Wrack geborgen werden können. Die Unfallursache war zunächst unklar, auch zur Identität des Mannes konnte die Polizei noch nichts sagen.

Mitteilung der Polizei