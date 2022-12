Kleines Kind bei Sturz in Trampolinhalle schwer verletzt

Ein acht Jahre alter Junge ist in einer Trampolinhalle in Brackenheim (Kreis Heilbronn) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Das Kind betrat nach Auskunft vom Freitag eine etwa einen Zentimeter dicke Rigipsplatte, die sich zwischen einem Geländer und einer Wand befand. Die Rigipsplatte gab nach und der Junge stürzte. Die Polizei versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unfall vom Sonntag kommen konnte.

