Kleine Wasserkraft erhält nun doch weiter Förderung

Aufatmen bei Betreibern kleiner Wasserkraftwerke: In seinen ursprünglichen Plänen für das Osterpaket zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Anlagen mit einer Leistung bis 500 Kilowatt die EEG-Förderung streichen wollen. Nach massiven Protesten, vor allem aus Süddeutschland, ist das nun vom Tisch. Laut dem überarbeiteten Gesetzespaket, das am Donnerstag den Bundestag passiert hat und am Freitag noch durch den Bundesrat muss, können Anlagenbetreiber auch weiterhin mit Fördergeld für ihren erzeugten Strom rechnen.

„Ich bin sehr froh, dass die Aktivitäten gewirkt haben“, sagt nun Raimund Haser, energie- und umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Er hatte darum gekämpft, dass kleine Wasserkraftwerke auch weiter bezuschusst werden. „Dass sich da etwas bewegt, war mir klar. Dass es aber jetzt so abgeräumt wird, hätte ich nicht gedacht. Es geht aber ja nicht nur um den Stromertrag, sondern auch um den Kollateralnutzen.“

Habeck sowie Umweltschutzverbände hatten damit argumentiert, dass die kleine Wasserkraft nur wenig zur Stromversorgung beitrage, aber ökologische Schäden anrichte. Hintergrund ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie, die vorgibt, dass Flüsse durchgängiger werden müssen unter anderem für Fische. Haser argumentierte indes, dass die Anlagenbetreiber die Kosten dafür tragen müssten, wenn sie ihre Anlagen naturschutzgemäß umrüsten. Entsprechende Investitionen würden diese aber nur tätigen, wenn sie eine garantierte Förderung für ihren erzeugten Strom erhielten.

Die Unionsfraktion im Bundestag hatte auf eine weitere Förderung der kleinen Wasserkraft gepocht, in Bayern setzte sich die Regerungskoalition aus CSU und Freien Wählern seit Wochen offensiv dafür ein. Das Stuttgarter Umweltministerium war deutlich zurückhaltender. Die kleine Wasserkraft trage zwar zu einem gesicherten Sockel an erneuerbarer Energie bei, Änderungsbedarf am Gesetzesentwurf hatte das Ministerium von Thekla Walker (Grüne) aber nicht gesehen. Am Donnerstag erklärte Ministeriumssprecher der „Schwäbischen Zeitung“: „Aus energiepolitischer Sicht ist es positiv, dass die Anlagen weiter im EEG gefördert werden. Mit Blick auf den Gewässerschutz ist es ja so, dass die wasser- und naturschutzrechtlichen Vorgaben weiter gelten und eingehalten werden müssen.“

Laut Bundesverbands Deutscher Wasserkraftwerke liegen 90 Prozent der bundesweit 7300 Wasserkraftanlagen unter der 500-Kilowatt-Marke. Für Baden-Württemberg spricht das Umweltministerium von 1473 Kleinkraftwerken – bei insgesamt knapp 1800 Anlagen im Land. 80 Prozent des bundesweit erzeugten Stroms aus Wasserkraft kommen aus Bayern und Baden-Württemberg.