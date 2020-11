Kleine Parteien klagen: Benachteiligung im Landtagswahlkampf

Kleinere Parteien im Südwesten fühlen sich im Landtagswahlkampf benachteiligt und haben deshalb beim Verfassungsgerichtshof Klage gegen den Landtag eingereicht. Freie Wähler, die Linke, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Satire-Partei Die Partei und die Piratenpartei - alle derzeit nicht im Landtag vertreten - fordern ein an Corona-Bedingungen angepasstes Landtagswahlgesetz. Vor allem solle die Anzahl der notwendigen Unterschriften für die Zulassung zur Wahl reduziert werden. Heute soll die Sache mündlich vor dem Landesverfassungsgericht in Stuttgart verhandelt werden.

Die Parteien müssen bislang für eine landesweite Wahlzulassung in den 70 Wahlkreisen insgesamt 10 500 Unterschriften bekommen - das sind 150 Unterschriften pro Wahlkreis. Die kleinen Parteien sehen diese Hürde als viel zu hoch an. Demnach näherten sich viele Passanten den Unterschriftensammlern aus Angst vor dem Coronavirus nicht.

Im Sommer hatten sie gefordert, die Hürde auf mindestens 50 Unterschriften pro Wahlkreis zu senken. Das Sammeln von Unterschriften sei in Corona-Zeiten erheblich erschwert, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. In Nordrhein-Westfalen und Hessen reichten dafür 1000 Unterschriften aus. Das baden-württembergische Innenministerium hatte die Kritik der kleinen Parteien im Juli zurückgewiesen.

Die Unterschriften von Wählern dienen dazu, die Ernsthaftigkeit der Kandidatur nachzuweisen. Zuerst muss ein Kandidat nominiert sein, danach kann mit der Unterschriftensammlung begonnen werden.

„Am liebsten hätten wir gar keine Unterschriften“, sagte der Landesvorsitzende der Piratenpartei, Borys Sobieski, der dpa. Man könne die Ernsthaftigkeit der Kandidatur auch anderweitig begründen, dazu brauche es keine Unterschriften.

