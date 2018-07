Karlsruhe (dpa/lsw) - Einen seltsamen Fund hat eine Karlsruher Familie in ihrem Swimmingpool gemacht. Zwei kleine Füchse saßen auf dem Boden des leeren Bassins und versuchten vergeblich, die glatten Wände hinaufzuklettern, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mitarbeiter eines Tierheims befreiten die Welpen am Mittwochabend aus ihrer misslichen Lage, argwöhnisch beobachtet von der Fuchsmutter, die die Aktion aus einer Entfernung von etwa zehn Metern verfolgte. Als ihre Jungen befreit waren, verschwand sie mit ihnen in Richtung Wald.