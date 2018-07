Pfalzgrafenweiler (dpa/lsw) - Ein Kleinbagger ist am Montag in Pfalzgrafenweiler (Kreis Freudenstadt) von der Ladefläche eines fahrenden Lastwagens gekippt und auf ein Auto gefallen. Dabei wurden die 35-jährige Fahrerin sowie ihr 66-jähriger Beifahrer verletzt. Der Friedhofsbagger war vermutlich nicht richtig gesichert gewesen. Er rutschte in einer Rechtskurve genau in dem Moment auf die Fahrbahn, als das entgegenkommende Auto den Lastwagen passierte. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag entstand ein Schaden von etwa 40 000 Euro.