Klein und Fehr führen Feld bei Bietigheimer Silvesterlauf an

Die Mittel- und Langstreckenläufer Hanna Klein und Marcel Fehr von der SG Schorndorf starten als Favoriten beim landesweit größten Silvesterlauf im schwäbischen Bietigheim-Bissingen. Die deutsche Meisterin über 5000 Meter und der Bronzemedaillengewinner über 1500 Meter bei den deutschen Meisterschaften 2017 führen am Montag (14.00 Uhr) auf der 11,2 Kilometer langen Strecke durch die Bietigheimer Altstadt und die Enzauen ein Feld von mehr als 3000 Teilnehmern an. Bei den elf Silvesterläufen in Württemberg sollen insgesamt rund 10 000 Profi- und Freizeitathleten am Start sein.

Alina Reh vom SSV Ulm, mehrfache Bietigheim-Siegerin und deutsche Straßenmeisterin über 10 000 Meter, tritt zum Jahresausklang dagegen erstmals beim lukrativen Silvesterlauf im österreichischen Peuerbach an. Richard Ringer, der Europacup-Sieger über 10 000 Meter vom LC VfB Friedrichshafen, startet bei der bundesweit am besten besetzten Veranstaltung im rheinland-pfälzischen Trier. Dort läuft auch Elena Burkard von der LG Nordschwarzwald, EM-Sechste über 3000 Meter Hindernis in Berlin.

