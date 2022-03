Klarheiten beseitigt

Der Südwesten lässt die Masken fallen. Zähneknirschend hat sich die Landesregierung dazu entschieden, vorerst keine „Hotspot“-Regelungen anzuwenden, was das weitgehende Ende der Corona-Maßnahmen am Samstag bedeutet. Angesichts schwammiger Vorgaben vom Bund ist die Entscheidung konsequent, doch der Pandemiebekämpfung wird sie nur schaden.

Der Beschluss aus Berlin, einen Freedom Day auf ein festes Datum zu legen, anstatt Maskenpflicht und Co. an Inzidenzen und Krankenhausbelegungen zu koppeln, war von vornherein falsch. Folgerichtig haben die Länder angesichts hoher Infektionszahlen die Übergangszeit bis zum 2. April genutzt, doch die Entscheidung über das weitere Vorgehen wurde damit nur aufgeschoben. Die grün-schwarze Koalition in Stuttgart beruft sich jetzt darauf, dass die Einführung von Hotspots, wie sie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) recht uneindeutig angedeutet hatte, an rechtlichen Hürden scheitern würde. Das mag sein, zusätzlich aber hat schon die Anfangsphase der Pandemie gerade in den Grenzregionen zwischen Kreisen und Ländern gezeigt, dass ein Maßnahmen-Flickenteppich nur zur Überlastung der Behörden und zu Frust bei Pendlern führt.

Politisch ist die Entscheidung der Landesregierung nachvollziehbar. Doch selbst den Koalitionären ist klar, dass ohne Schutzmaßnahmen schnell eine Überlastung von Gesundheitsämtern und Kliniken droht, weshalb sie bereits an die Freiwilligkeit appellieren. Ob das ausreichen wird, ist fraglich. Die Verantwortung für das Schlamassel muss allerdings die Bundesregierung übernehmen, die den Wählerinnen und Wählern unbedingt ein Ende der Auflagen in Aussicht stellen wollte. Dabei wären 3G-Regel und Maskenpflicht in Einzelhandel und Gastronomie noch einige Wochen zumutbar gewesen, bis beständiges Sommerwetter die Infektionszahlen ohnehin erfahrungsgemäß gedrückt hätte. Mit der Aufhebung fast aller Regeln droht am Ende das, was wirklich keiner will: überlaste Kliniken und ein erneuter Lockdown.