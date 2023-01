Klare Europapokal-Niederlage für Crailsheimer Basketballer

Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der zweiten Gruppenphase im Fiba Europe Cup eine deutliche Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Nikola Markovic unterlag am Mittwoch nach einem schwachen letzten Viertel bei Tabellenführer Gaziantep mit 87:105 (44:42). Für Crailsheim war es im zweiten Spiel der Zwischenrunde die erste Niederlage, die Chance auf das Weiterkommen ist weiterhin intakt.

Beim in der zweiten Gruppenphase weiter ungeschlagenen türkischen Club hielten die Merlins die Partie lange Zeit offen. Der letzte Abschnitt ging jedoch mit 13:33 verloren. Bester Werfer der Gäste war Otis Livingston mit 22 Punkten, Jaren Lewis kam auf 20 Zähler. Im nächsten internationalen Spiel gastiert Crailsheim am kommenden Mittwoch beim BC Kalev/Cramo in Estland.

