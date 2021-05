Klage gegen Nachtangelverbot: „Fische schlafen nicht“

Angler in Baden-Württemberg dürfen nachts keine Fische fangen - dagegen klagt nun der Chef des Württembergischen Anglervereins. Hans-Hermann Schock empfindet das bundesweit einzige Nachtangel-Verbot als Schikane und ideologisch begründet. „Schwimmen, baden, rudern, Radau machen oder Hunde baden ist rund um die Uhr möglich, aber wir sollen die Störenfriede sein?“, fragt er. Es gebe einen Trend bei Anglern, auch mal länger als einen Tag am Wasser zu verbringen. Wer das erleben will, muss dafür etwa ins benachbarte Bayern reisen.

Schock will mit einer Feststellungsklage gegen das Land beim Verwaltungsgericht Stuttgart (Az.: 5K 5845/20) erreichen, dass die Rechtswidrigkeit der gesetzlichen Regelung festgestellt wird. Bei Erfolg bedeute das, dass die Einschränkung auf ihn nicht anwendbar sei, erläutert Schock. Zeitgleich wenden sich fünf weitere Privatleute in einem anderen Verfahren gegen das Verbot. Für alle Kläger zusammen ist eine Verhandlung am 13. Juli vorgesehen.

Schützenhilfe erhalten sie von den Liberalen im Landtag. Deren fischereipolitischer Sprecher Klaus Hoher sagt: „Die Beschränkung der Fischerei zur Nachtzeit stellt eine völlig veraltete, nicht mehr zeitgemäße Vorschrift dar.“ Baden-Württemberg hinke wieder einmal hinter allen anderen Bundesländern her.

Nach der Landesfischereiverordnung dürfen Angler im Südwesten bis eine Stunde nach Sonnenuntergang und ab einer Stunde vor Sonnenaufgang fischen. Nur das Fischen auf Wels, Flusskrebs und Aal ist bis Mitternacht beziehungsweise bis 1 Uhr nachts während der Sommermonate möglich. Das Verbot trägt laut dem Ministerium für Ländlichen Raum dem Bedürfnis der Fische und anderer Tiere, wie zum Beispiel am Ufer lebender Vögel, nach ungestörter Nachtruhe Rechnung. „Und es dient dem Schutz der Fische und Angler, da waidgerechtes Angeln nachts wegen unzureichender Beleuchtungsmöglichkeiten nur eingeschränkt möglich ist.“

Schock findet, hinter den Argumenten stehe ein völlig falsches Bild vom Ruhebedürfnis der Tiere. „Fische machen nicht die Augen zu und legen die Flossen an - Fische schlafen nicht.“

© dpa-infocom, dpa:210524-99-719930/2

Fischereiforschungsstelle

Württembergischer Anglerverein

Landesfischereiverband