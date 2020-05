Von Schwäbische Zeitung

Die drei Fußball-Landesverbände in Baden-Württemberg – der Badische, der Südbadische und der Württembergische Fußballverband (WFV) – sprechen sich einhellig für die Beendigung der Saison 2019/20 zum 30. Juni 2020 aus, so wie es die jeweiligen Spielordnungen vorsehen. Das würde bedeuten, dass in den Amateurklassen definitiv nicht alle noch ausstehenden Spiele ausgetragen werden können. Möglicherweise wird bis Beginn der neuen Saison gar nicht mehr gespielt.