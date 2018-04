Kite-Surfer nach Aufprall auf Betonmauer schwer verletzt

Ein Kite-Surfer ist auf dem Untersee vor der Insel Reichenau (Kreis Konstanz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 54-Jährige am Mittwoch auf dem Bodensee von einer Windböe erfasst und unkontrolliert an Land getragen worden. Der Mann landete auf einer ein Meter breiten Betonmauer und wurde an dieser längs entlanggeschleift. Dabei verletzte sich der 54-Jährige schwer und verlor nach dem Aufprall auf der Mauer für zehn Minuten das Bewusstsein. Beim Eintreffen der Notärzte war der Mann wieder ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Meldung der Polizei