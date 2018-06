Eltern im Südwesten müssen voraussichtlich Ende der Woche für ihre Kinder Betreuungsalternativen zu den Kitas finden. Die Gewerkschaft Verdi rechnet damit, dass bei der Urabstimmung die erforderliche Quote von mindestens 75 Prozent für einen Arbeitskampf erreicht wird. Das Bundesergebnis der Urabstimmung soll am Mittwochvormittag in Berlin veröffentlicht werden. Danach wird auch der Streikfahrplan für den Südwesten bekanntgegeben.

Von den Tarifverhandlungen, die in fünf Runden kein Ergebnis brachten, sind mehr als 30 000 Beschäftigte im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst in Baden-Württemberg betroffen. In den vergangenen Wochen waren Hunderte Kitas wegen Warnstreiks geschlossen. Dennoch stärken die Eltern den Erzieherinnen für ihre Forderungen den Rücken.

Die Gewerkschaften Verdi, GEW und dbb verlangen eine höhere Eingruppierung der Beschäftigten. Das würde im Durchschnitt zu Einkommensverbesserungen von rund zehn Prozent führen. Die Arbeitgeber halten das für nicht bezahlbar.

Die stellvertretende Verdi-Landeschefin Dagmar Schorsch-Brandt sagte: „Die Arbeitgeber haben noch eine letzte Chance zum Nachdenken, bevor es zu unbefristeten Streiks kommen kann.“ Die Rückmeldungen aus der Urabstimmung zeigten eine sehr hohe Streikbereitschaft und eine große Enttäuschung über das Arbeitgeberverhalten.

