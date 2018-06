Reutlingen (dpa/lsw) - Ein Kirschkernkissen hat in der Wohnung einer 86-Jährigen in Reutlingen ein Feuer entfacht. Die alte Dame habe das Wärmekissen in der Nacht zum Samstag so stark erhitzt, dass es zu Glühen anfing, teilte die Polizei mit. Schließlich ging das Bett in Flammen auf. Mit einer Nachbarin versuchte die Rentnerin vergebens, den Brand zu löschen. Dabei erlitten beide Frauen leichte Rauchgasvergiftungen. Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und löschte den Brand. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro.

