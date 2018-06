Kirchentag 2015: „Gräbele“ Nummer 10 000 gefunden

Geschafft: Wie erhofft hat der Deutsche Evangelische Kirchentag in Stuttgart 10 000 private Schlafplätze für angemeldete Besucher des Glaubensfests Anfang Juni gefunden. Der Besitzer des 10 000. „Gräbeles“ - wie im Schwäbischen die Bettritze genannt wird - erhielt zum Dank ein Trikot mit den Unterschriften des Fußball-Drittligisten Stuttgarter Kickers, wie der Kirchentag am Dienstag mitteilte. Die Privatquartiere wurden vor allem für Familien mit Kindern, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderung gesucht. Zum 35. Kirchentag werden vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart mehr als 100 000 Dauergäste und zusätzlich 40 000 Tagesgäste erwartet.

