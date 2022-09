Kirchenfenster von Designer Glööckler enthüllt

Ein vom Modedesigner Harald Glööckler (57) entworfenes Kirchenfenster ist in Rümmingen im südbadischen Landkreis Lörrach enthüllt worden. „Das Fenster ist ein neuer Impuls, der die Kirche sehr gut öffnet für das 21. Jahrhundert“, erklärte der Pfarrer der evangelischen Jakobuskirche, Dirk Fiedler, laut einer Mitteilung am Freitag.

Fiedler sei auf den Designer zugegangen, der dann kostenfrei ein Chorfenster für die mittelalterliche Pilgerkirche entworfen habe, teilte die Evangelische Kirche in Baden mit. Die Kosten von rund 20 000 Euro für das Fenster seien spendenfinanziert.

„Gerade in Corona-Zeiten war das ein Projekt, das sehr positiv aufgenommen wurde“, resümierte Fiedler. Es habe die Kirchengemeinde und darüber hinaus viele Menschen interessiert. Glööckler wurde in Maulbronn in Baden-Württemberg geboren und lebt in Kirchheim in Rheinland-Pfalz.

