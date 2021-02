Spitzenvertreter der beiden großen Kirchen in Baden-Württemberg rufen die Menschen auf, bei der anstehenden Landtagswahl ihr Kreuzchen zu machen. „Wir Bischöfe möchten Sie herzlich bitten, Ihre Stimme abzugeben und dadurch die parlamentarische Demokratie und den Rechtsstaat zu stärken“, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Appell der evangelischen Landesbischöfe Frank Otfried July (Württemberg) und Jochen Cornelius-Bundschuh (Baden) sowie der katholischen Bischöfe Stephan Burger (Freiburg) und Gebhard Fürst (Rottenburg-Stuttgart).

Die gegenwärtige Pandemie führe vor Augen, wie sehr die Demokratie vom Zusammenwirken lebe. „Die Verantwortlichen in der Politik benötigen unseren Rückhalt und unser Vertrauen. Ebenso brauchen wir als Bürgerinnen und Bürger eine transparente Politik und die Möglichkeit, uns zu beteiligen.“ Die Möglichkeit der Briefwahl helfe gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, das Wahlrecht auszuüben. Schon jetzt wünsche man den Politikern, die am 14. März 2021 gewählt würden, „Gottes Segen für ihren Dienst an unserer Gesellschaft“.

Bei der Wahl in knapp einem Monat tritt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) für eine dritte Amtszeit an. Jüngsten Umfragen zufolge liegen die Grünen derzeit knapp vor ihrem aktuellen Koalitionspartner CDU. Die Christdemokraten gehen mit Kultusministerin Susanne Eisenmann als Spitzenkandidatin ins Rennen.

