Abgebrannte Friedenskirche in Singen - neue Fotos zeigen das Ausmaß der Zerstörung

Nach dem Brand der Friedenskirche und des dazugehörigen Gemeindehauses in Singen ist die Ursache derzeit noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

In der Nacht von Sonntag auf Montag brannte das Kirchenschiff, der Kirchturm und das angrenzende Gemeindehaus bis auf die Grundmauern nieder. Bis zu 100 EInsatzkräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen.

Noch in der Nacht versammelten sich Teile der Gemeinde sowie deren Pastor im Ruhestand und Oberbürgermeister Häusler vor der brennenden Kirche und mussten der Katastrophe ohnmächtig zusehen.

Nicht nur die Baptistengemeinde verliert ihr Gemeindezentrum, auch die dort beheimatete Kindertagespflege „Friedolinos“ hat ihre Räumlichkeiten verloren. Das ist einer Pressemitteilung der Gemeinde zu entnehmen, welche diese auf ihrer Homepage veröffentlicht hat.

Der Gemeindeleiter der Baptisten in Singen, Maximilian Stroscher, versucht angesichts der Tragödie den Blick in die Zukunft zu lenken: „So sehr wir auch an unserem Gemeindehaus hängen, es ist nicht die Gemeinde – die Gemeinde sind wir! Wir wissen noch nicht, wie und wo es für uns räumlich weiter gehen wird, wollen beten und auf Gott vertrauen, dass er uns seinen Weg zeigen wird, Türen öffnet und alles schenkt, was wir in dieser Situation brauchen.“

Die Gemeinde hat für den Wiederaufbau ein Spendenkonto eingerichtet. Alle Informationen dazu findet man auf der Homepage der Friedenskirche Singen.