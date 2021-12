Kirche bietet nach Weihnachtsgottesdienst Impfungen an

Mit einer Impfaktion nach dem Weihnachtsgottesdienst will die evangelische Kirchengemeinde in Lauffen am Neckar unentschlossene Gläubige zum besseren Schutz gegen das Coronavirus motivieren. Ein mobiles Impfteam soll nach den Plänen der Kirche heute) bis zu 100 Kirchenbesucherinnen und -besucher immunisieren. „Wir sind selbst sehr gespannt, wie viele kommen werden“, sagt Vikar Wolfram Theo Dünkel im Vorfeld. Auf die Idee für das Angebot habe ihn sein Arzt gebracht - beim Boostern. Vor allem vor dem Hintergrund der neu aufgetauchten Virusvariante Omikron kämpft Baden-Württemberg weiter mit einer vergleichsweise geringen Impfquote.

© dpa-infocom, dpa:211225-99-501239/2

Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde