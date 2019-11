Kippa vom Kopf gerissen: Polizei ermittelt Verdächtigen

Nach einem mutmaßlich antisemitischen Vorfall in einem Fitnessstudio in Freiburg hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 23-Jährige soll Anfang November einem 19 Jahre alten Mann jüdischen Glaubens dessen Kippa vom Kopf gerissen haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das ist die traditionelle jüdische Kopfbedeckung. Außerdem soll er den 19-Jährigen beleidigt haben. Der verdächtige Deutsche ist der Polizei schon bekannt, sie ermittelte mehrfach wegen Körperverletzung gegen ihn.

Die Angaben des 19-Jährigen, Informationen aus der Datenbank des Fitnessstudios und Zeugenhinweise hätten die Ermittler auf die Spur des 23-Jährigen gebracht, erklärte eine Polizeisprecherin. Nach Abschluss der Ermittlungen würden die Akten der Staatsanwaltschaft übergeben. Die entscheide dann über weitere Schritte.

Mitteilung der Polizei