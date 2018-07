Kindesmissbrauch bei Freiburg: Prozess gegen Spanier beginnt

Nach dem jahrelangen Missbrauch eines Kindes in Staufen muss sich ein Mann aus Spanien von heute an in Freiburg vor Gericht verantworten. Der 33-Jährige aus der Nähe von Barcelona ist vor dem Landgericht wegen Vergewaltigung und schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes in mehreren Fällen angeklagt. Der Mann hat die Taten bei der Polizei nach Angaben der Ermittler gestanden. Für den Prozess sind vier Verhandlungsstage geplant. Ein Urteil könnte es demnach Anfang August geben (Az.: 6 KLs 160 Js 32949/17 AK 5/18).

Der inzwischen zehn Jahre alte Junge war mehr als zwei Jahre lang im Darknet angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden. Seine Mutter (48) und ihr wegen schweren Kindesmissbrauchs vorbestrafter Lebensgefährte (39) werden dafür verantwortlich gemacht. Sie haben gestanden.

Der Spanier, der nun vor Gericht steht, war demnach einer der Männer, die sich an dem Kind vergangen haben. Laut Anklage zahlte er mehrere tausend Euro, um den Jungen vergewaltigen zu dürfen.

