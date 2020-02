Kinderschutz: Schärfere Kontrollen und Zusammenarbeit

Mehr Einfluss durch Familiengerichte, schärfere Kontrollen, bessere Schulungen und neue Anlaufstellen für Hilfebedürftige: Mit Dutzenden von Empfehlungen vor allem an die Landesregierung will die Kommission Kinderschutz Missbrauchsfälle wie in Staufen verhindern. Der am Montag in Stuttgart vorgestellte erste Bericht der Expertengruppe umfasst Dutzende von Empfehlungen. Dazu gehören nach Angaben der Kommissionssprecher auch zwölf konkrete Handlungsempfehlungen, für die teilweise Gesetze geändert werden müssten, darunter auch Regelungen zum Datenschutz. Mit rückfallgefährdeten Straftätern, dem Datenschutz bei Abhörmaßnahmen und Betretungsrechten befasst sich der Bericht ebenfalls.

Die „Kommission Kinderschutz zur Aufarbeitung des Missbrauchsfalls in Staufen und zur Weiterentwicklung des Kinderschutzes“ war im Herbst 2018 von der Landesregierung eingesetzt worden, um Defizite im Kinderschutz zu analysieren. Sie setzt sich aus fünf externen Experten sowie je einem Vertreter des Sozial-, Justiz-, Kultus-, Innen- und Staatsministeriums zusammen. Zu den Experten zählen zwei Kinderpsychologen sowie ein Richter, ein Generalstaatsanwalt und die Vizepräsidentin des Bayerischen Landeskriminalamts.

Der jahrelange Missbrauch eines kleinen Jungen in Staufen bei Freiburg hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Im Herbst 2017 war bekanntgeworden, dass das Kind von seiner Mutter und deren Lebensgefährten vergewaltigt und an andere Männer verkauft worden war. Das Paar wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Gegen die beteiligten Behörden im Staufen-Fall wurden Vorwürfe erhoben: Fehlende Kommunikation zwischen staatlichen Stellen hatte dazu geführt, dass das Leid des Kindes lange unentdeckt blieb. Die Landesregierung kündigte an, die landesweiten Behörden- und Verfahrensstrukturen zu durchleuchten.

