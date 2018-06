Kinderschützer: Mediziner und Jugendämter arbeiten zu sehr getrennt

In der Debatte um den gewaltsamen Tod des dreijährigen Alessio im Schwarzwald sprechen sich Experten für ein stärkeres Miteinander von Kindermedizin und Jugendhilfe aus. Beide Bereiche müssten besser miteinander vernetzt werden, sagte der Leiter des Deutschen Instituts für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg, Thomas Meysen, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Defizite, weil Gesundheitshilfe zu wenig von Jugendhilfe wisse - und umgekehrt. Dadurch könne es zu Fehleinschätzungen und Versäumnissen kommen. Nötig sei ein größerer Austausch der beiden Bereiche. Erreicht werden soll dies nun durch ein Pilotprojekt.

Alessio war Mitte Januar vermutlich von seinem Stiefvater zu Tode geprügelt worden. In der Kritik steht das Jugendamt. Es hatte den Jungen in der Familie belassen, obwohl Mediziner der Uniklinik Freiburg sowie örtliche Kinderärzte bereits seit Sommer 2013 schwere Misshandlungen festgestellt und die Behörden gewarnt hatten. Ähnliche Vorwürfe gegen Jugendämter hatte es in der Vergangenheit auch nach den Todesfällen Kevin (2) in Bremen, Lea-Sophie (5) in Schwerin sowie Yagmur (3) und Chantal (11) in Hamburg gegeben.

