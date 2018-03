Kinderpornos: Ex-Kindergarten-Leiter im März vor Gericht

Der ehemalige Leiter eines evangelischen Kindergartens in Heilbronn muss sich vom 16. März an wegen der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornos vor Gericht verantworten. Dem 30-Jährigen drohen nach Angaben des Amtsgerichts bis zu fünf Jahre Haft. Bei ihm waren laut Anklage vom Dezember bereits 2016 mehr als 10 000 Bilder und 900 Videos mit kinderpornografischem Inhalt gefunden worden. Ermittler seien ihm im Internet auf die Schliche gekommen, wo er Bilder tauschen wollte. Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde hat nach eigenen Angaben am 8. Januar davon erfahren und den Mann umgehend freigestellt.