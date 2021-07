Kindergarten in Vollbrand: Mehrstündige Löscharbeiten

Ein Kindergarten in Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) ist in Vollbrand geraten. Nach mehrstündigen Löscharbeiten gelang es der Feuerwehr, das Feuer unter Kontrolle zu bringen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zunächst sei der Feuerwehr am Donnerstagmorgen lediglich eine brennende Mülltonne gemeldet worden. Beim Eintreffen am Einsatzort hätten die Einsatzkräfte aber gesehen, dass das Feuer auf den Kindergarten übergegriffen habe.

Bei dem Brand sei niemand verletzt worden. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Ermittler schließen eine Brandstiftung jedoch nicht aus.

