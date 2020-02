Kinderbetreuung: Kommunen bekommen fast 1,1 Milliarden Euro

Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg können im laufenden Jahr mit einem Zuschuss von fast 1,1 Milliarden Euro für die Kleinkindbetreuung rechnen. Davon kommen rund 970 Millionen Euro vom Land und rund 110 Millionen Euro vom Bund, wie das Finanzministerium am Dienstag auf Anfrage in Stuttgart mitteilte.

Im Vergleich zum Jahr 2019 ist das ein Anstieg von etwa 6 Prozent. Ein Sprecher begründete dies damit, dass die Zahl der noch nicht schulpflichtigen Kinder und die Kosten gestiegen seien. Mit den 1,1 Milliarden Euro werden vor allem Betriebskosten beglichen, die die Kommunen bei der Betreuung der Kinder haben.

Im Dezember 2011 hatte die damalige grün-rote Landesregierung einen Pakt für Familien mit Kindern abgeschlossen. Hintergrund ist, dass seit August 2013 für Kinder unter drei Jahren ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kita oder in der Kindertagespflege besteht. Mit dem Pakt sagte das Land den Kommunen zusätzliche Mittel zu. Im Jahr 2012 flossen laut Ministerium Mittel vom Bund und vom Land in Höhe von 509 Millionen Euro. Seitdem hat sich die Summe etwa verdoppelt.