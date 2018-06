Kinder haben auf dem Gelände eines Autohändlers in Kirchheim unter Teck einen Abfallcontainer in Brand gesteckt und Autos beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten die beiden Siebenjährigen am Vorabend unter anderem Papier auf einem Autodach angezündet. Zudem legten sie Feuer in dem Abfallcontainer. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.