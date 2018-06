Zwei Kinder sind am Dienstag nach Verkehrsunfällen im Ortenaukreis in Kliniken gekommen. In einer Fußgängerzone in Lahr erfasste ein 60-Jähriger mit seinem Auto ein Kleinkind. Der zweieinhalb Jahre alte Junge fiel hin und geriet unter das Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen kam er in eine Kinderklinik. Der Autofahrer wurde angezeigt. Ebenfalls am Dienstag erfasste ein Wagen ein siebenjähriges Mädchen, das in Offenburg hinter einem wartenden Bus auf die Straße trat. An diesem war die 47 Jahre alte Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung vorbeigefahren.

