Kinder und Großvater bei Traktorunfall schwer verletzt

Ein 66 Jahre alter Mann und seine beiden Enkel sind bei einem Traktorunfall in Pfronstetten (Kreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Der Senior war mit den neun und elf Jahre alten Kindern auf dem Traktor unterwegs, als dieser aus unbekannten Gründen ins Schleudern geriet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach kippte das Fahrzeug um und alle drei Insassen wurden aus dem Fahrzeug rausgeschleudert. Die zwei Kinder und der 66-Jährige kamen ins Krankenhaus. Laut Polizei waren bei dem Unfall am Sonntag zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.